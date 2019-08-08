Сухум, , 17:42 — REGNUM

В посольстве Южной Осетии в Абхазии 8 августа прошли памятные мероприятия, приуроченные к одиннадцатой годовщине августовской войны 2008 года. В посольство прибыли Абхазии Рауль Хаджимба, спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия, премьер-министр Абхазии Валерий Бганба, посол Российской Федерации в Абхазии Алексей Двинянин, представитель Приднестровской Молдавской Республики в Абхазии Гарри Купалба, министр иностранных дел Южной Осетии Дмитрий Медоев. Об это сообщает ИА АпсныПресс.

Рауль Хаджимба в Цхинвале у часовни на мемориальном кладбище в 2017 году АпсныПресс

Собравшиеся выступили со словами благодарности защитникам Цхинвала, указывая наа значимость памятных событий. Президент Абхазии Рауль Хаджимба отметил: «События в Южной Осетии 8 августа 2008 года — это страница, которая останется в истории Грузии черным пятном. Это попытка совершить геноцид в отношении не только осетинского народа. Смелые решения руководства России, которые были приняты в эти дни, впоследствии дали возможность сохранить наши народы. Вечная память всем погибшим мирным жителям, ополченцам, миротворцам, воинам, которые отдали свои жизни за то, чтобы страна сохранилась!»Алексей Двинянин указал, что 8 августа 2008 года стало переломной датой, изменившей геополитический контур на Кавказе. По утверждению посла, 8 августа — это трагическая дата, но вместе с тем она ознаменовала начало освобождения Южной Осетии от грузинского гнета.

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