Ереван, , 17:34 — REGNUM

Правительство Армении на заседании сегодня, 8 августа, приняло проект решения, в котором определены форма, размер и порядок предоставления содействия лицам, пострадавшим во время событий 1−2 марта 2008 года в Ереване. Тога во время разгона митинга оппозиции было убито десять человек, сотни получили ранения. Одним из лидеров тогдашнего протестного движения был нынешний премьер-министр Армении Никол Пашинян, а возглавлял страну, находящийся сейчас под арестом, Роберт Кочарян, который обвиняется в узурпации государственной власти группой лиц по предварительному сговору.

Данным проектом также определена форма заявления, подаваемого с целью получения содействия, перечень прилагаемых к заявлению документов и порядок рассмотрения этого заявления.

«Заявление на предоставление содействия предусмотренные лица могут подать лично или через своего представителя в министерство юстиции Республики Армения в течение трех лет после вступления данного решения в силу, — на заседании правительства доложил министр юстиции Рустам Бадасян. — Закрепляется, что с учетом обстоятельств, выявленных в результате сопоставления и оценки всех полученных документов, уполномоченный орган принимает одно из следующих мотивированных решений: удовлетворить заявление и предоставить содействие либо отклонить заявление, либо приостановить рассмотрение заявления».

Министр сообщил, что в качестве формы содействия устанавливается денежная помощь в следующих размерах: лицу, имеющему статус правопреемника погибшего (умершего) вследствие полученной травмы — 30 млн драмов ($62,5 тысяч), лицу, которому причинен тяжкий вред здоровью — 15 млн драмов, лицу, которому причинен вред здоровью средней тяжести — 5 млн драмов.

Премьер-министр Никол Пашинян отметил, что решение очень важное, но здесь есть много нюансов. Он подчеркнул, что данным решением предоставляется не компенсация, а содействие. Премьер считает, что размер компенсации родственникам погибших и пострадавшим во время событий 1 марта 2008 года должен определить Европейский суд по правам человека.

«Вопрос компенсации — это вопрос иной плоскости, и он должен быть решен несколько другими процедурами, хотя, по большому счету, чисто с точки зрения возможных расходов госбюджета, также возможно, что это содействие в дальнейшем будет учитываться в логике расчета возможной компенсации», — цитирует Пашиняна azatutyun.am.

Отец погибшего 1 марта 2008 года Гора Клояна Саркис Клоян, отмечает, что предыдущие власти даже не выразили им соболезнования. Инициативу новой власти Колоян оценивает положительно, но отмечет, что для родственников погибших более важно полное раскрытие дела «1 марта».

«Мы надеемся, что убийства будут полностью раскрыты», — сказал Саркис Клоян.

Обратиться в министерство юстиции и получить содействие имеют право лица, признанные правопреемниками умерших, погибших лиц, а также лица, которым был нанесен тяжкий или средний вред здоровью.

По словам министра юстиции Рустама Бадасяна, содействие также будет предоставлено лицам, которым был нанесен тяжкий или средний вред здоровью в ходе выполнения ими служебных обязанностей 1−2 марта 2008 года, если в отношении последних не было осуществлено уголовное преследование либо уголовное преследование было прекращено.

Закон «О содействии лицам, пострадавшим во время событий 1−2 марта 2008 года в Ереване» был единогласно принят Национальным собранием 4 июня.