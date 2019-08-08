Москва, 8 августа 2019, 17:32 — REGNUM
Законопроект о минимальной зарплате работников бюджетной сферы внесло в Госдуму заксобрание Адыгеи, передает корреспондент ИА REGNUM 8 августа.
Заработную плата медицинских работников, педагогических работников, работников культуры, осуществляющих трудовую деятельность в государственных или муниципальных учреждениях предлагается установить на уровне не ниже двойной величины прожиточного минимума, установленной в субъекте РФ, в котором такой работник осуществляет трудовую деятельность.
Источником финансирования, отмечают авторы, «будут являться увеличившиеся доходы вследствие улучшения внутриэкономической ситуации, роста экономики и производственной сферы».