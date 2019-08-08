Псков, , 17:10 — REGNUM

Псковский областной суд отменил решение территориальной избирательной комиссии, зарегистрировавшей кандидата от КПРФ, депутата собрания депутатов Псковского района Александра Ножку для участия в довыборах депутата регионального парламента по одномандатному округу №2. Как сообщили ИА REGNUM в региональном отделении КПРФ, решение о регистрации кандидата от КПРФ оспорил в суде Павел Николаев, который участвует в выборах от партии «Справедливая Россия».

Депутат Псковского областного собрания Дмитрий Михайлов прокомментировал решение суда, отметив, что кандидата сняли за диплом об образовании на украинском языке без перевода. Также на отмену регистрации повлияло то, что Александр Ножка в заявлении неверно указал наименование районного собрания, депутатом которого он является: он написал «депутат Псковского районного Собрания».

«Я думаю, идёт зачистка этого округа под конкретного кандидата. Считаю, что это всё организовано властью области», — отметил Михайлов.

По его словам, в Бежаницах кандидата от КПРФ, претендующего на пост главы района, также пытаются снять через суд.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на вакантное место в региональном парламенте были зарегистрированы пять человек. Это помощник депутата Госдумы РФ Антона Морозова по работе в Псковской области Артем Васильев (ЛДПР); врач Псковской станции скорой медицинской помощи, депутат городской думы шестого созыва Артур Гайдук (партия «Яблоко»); советник генерального директора ООО «Сибирская генерирующая компания» Игорь Максимов (партия «Единая Россия»); директор ООО «Подкова» Павел Николаев («Справедливая Россия») и главный агроном ЗАО «Агрофирма «Победа» Александр Ножка (КПРФ).

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