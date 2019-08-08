Ереван, , 17:01 — REGNUM

Оппозиция Армении требует возбуждения уголовного дела по факту публикации BBC материалов дела о событиях 1 марта 2008 года.

Армения Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам лидера партии и одноименной оппозиционной фракции «Светлая Армения» Эдмона Марукяна, он ждёт возбуждения уголовного дела по признакам статьи УК Армении об обнародовании данных предварительного следствия без разрешения прокурора/следователя.

«Сначала секреты предварительного следствия передаются западным СМИ для публикации. После этого начинают критиковать Запад, что в стране он что-то замышляет», — написал Марукян.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, русская служба BBC опубликовала 7 августа эксклюзивные подробности уголовного дела о событиях 1 марта 2008 года, когда при разгоне демонстрантов силовиками погибли десять человек.

По этому делу под арестом по обвинению узурпации государственной власти находится экс-президент Армении Роберт Кочарян.

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