Бишкек, , 17:00 — REGNUM

«После задержания Атамбаева даже его сторонники, которые препятствовали сотрудникам МВД при выполнении их служебных обязанностей поняли, что они не выиграют», — заявил ИА REGNUM экс-заместитель главы ГКНБ Артур Медетбеков.

Бывший чекист подчеркнул — «Алмазбек Атамбаев не сдавался. Его задержали сотрудники силовых структур. Правоохранители не допустят беспорядков. Ситуация находится под контролем. Силам правопорядка помогают дружинники. Бишкекчане могут не опасаться беспорядков в столице».