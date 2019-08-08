Москва, , 16:58 — REGNUM

Центральная избирательная комиссия по мере приближения Единого дня голосования фиксирует усиление компьютерных атак на электоральные сервисы в России. Об этом 8 августа на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщил член ЦИК Антон Лопатин.

Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы Дарья Антонова © ИА REGNUM

В частности, по его словам, активизируются атаки на портал ЦИК. «Отражали и будем отражать», — пообещал Лопатин. Он также заявил о невозможности внешнего вмешательства в ГАС «Выборы», которая в принципе «отключена от интернета».

Ежедневные атаки фиксируются ЦИКом на сервисы, связанные с проектом «Мобильный избиратель». Отмечены и многократные попытки взлома системы электронного дистанционного голосования, эксперимент по которому проходит в Москве. Лопатин сообщил, что атаки ведутся с арендованных за рубежом серверов. «Выборы по этому эксперименту состоятся, и безопасность устоит», — заверил он.

«Традиционно активизируются те, кто хочет дискредитировать весь избирательный процесс в нашей стране», — отметил также член ЦИК Антон Лопатин.

Напомним, что 8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов Московской городской думы. Ряд не сумевших предоставить достаточное количество достоверных подписей кандидатов призывают своих сторонников выходить на незаконные шествия и митинги. Этим кандидатам было отказано в регистрации из-за множества выявленных нарушений в подписных листах. В частности, у незарегистрированных кандидатов было обнаружено около 340 подписей уже умерших граждан и около 14 000 подписей несуществующих людей.

Всего на выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата: 171 кандидат от трёх парламентских («Единая Россия» в выборах не участвует) и пяти непарламентских партий, 62 самовыдвиженца, в том числе представители «Яблока», «Парнаса», «группы Навального» и «группы Гудкова». Отказано в регистрации 57 кандидатам — почти вдвое меньше, чем в 2014 году.