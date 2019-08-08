Москва, 8 августа 2019, 16:58 — REGNUM

Центральная избирательная комиссия по мере приближения Единого дня голосования фиксирует усиление компьютерных атак на электоральные сервисы в России. Об этом 8 августа на заседании Временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ сообщил член ЦИК Антон Лопатин.

Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы
Тестирование системы электронного голосования на выборах депутатов Московской городской думы
Дарья Антонова © ИА REGNUM

В частности, по его словам, активизируются атаки на портал ЦИК. «Отражали и будем отражать», — пообещал Лопатин. Он также заявил о невозможности внешнего вмешательства в ГАС «Выборы», которая в принципе «отключена от интернета».

Ежедневные атаки фиксируются ЦИКом на сервисы, связанные с проектом «Мобильный избиратель». Отмечены и многократные попытки взлома системы электронного дистанционного голосования, эксперимент по которому проходит в Москве. Лопатин сообщил, что атаки ведутся с арендованных за рубежом серверов. «Выборы по этому эксперименту состоятся, и безопасность устоит», — заверил он.

«Традиционно активизируются те, кто хочет дискредитировать весь избирательный процесс в нашей стране», — отметил также член ЦИК Антон Лопатин.

Напомним, что 8 сентября 2019 года состоятся выборы депутатов Московской городской думы. Ряд не сумевших предоставить достаточное количество достоверных подписей кандидатов призывают своих сторонников выходить на незаконные шествия и митинги. Этим кандидатам было отказано в регистрации из-за множества выявленных нарушений в подписных листах. В частности, у незарегистрированных кандидатов было обнаружено около 340 подписей уже умерших граждан и около 14 000 подписей несуществующих людей.

Всего на выборы в Мосгордуму зарегистрированы 233 кандидата: 171 кандидат от трёх парламентских («Единая Россия» в выборах не участвует) и пяти непарламентских партий, 62 самовыдвиженца, в том числе представители «Яблока», «Парнаса», «группы Навального» и «группы Гудкова». Отказано в регистрации 57 кандидатам — почти вдвое меньше, чем в 2014 году.