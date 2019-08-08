Бишкек, , 16:41 — REGNUM

Заседание межправительственной комиссии Евразийского экономического союза (ЕАЭС) в киргизском городе Чолпон-Ата состоится, несмотря на резонансные события в Киргизии вокруг бывшего президента этой страны Алмазбека Атамбаева. Об этом сегодня, 8 августа, сообщает источник в правительстве Киргизии.

Флаги ЕАЭС Иван Шилов © ИА REGNUM

Напомним, что встреча глав правительства стран ЕАЭС должна состоятся 9 августа. На ней должно обсуждаться создание общего финансового рынка и проработка перспективных инициатив в цифровой экономике. Российскую Федерацию на заседании должен представлять председатель правительства Дмитрий Медведев.

Однако 7 августа правоохранительные органы Киргизии попытались задержать экс-президента республики Алмазбека Атамбаева. Но попытка задержания вылилась в многочасове противостояние силовиков и сторонников Атамбаева в селе Кой-Таш, где расположена резиденция экс-президента.

Стоит отметить, что в посольстве России в Бишкеке заявили, что подготовка к этой встрече не прерывалась.