Милан, Италия, , 16:22 — REGNUM

В партии «Лига» не стремятся к получению новых постов в правительстве Италии, единственной альтернативной работы действующего правительства являются новые выборы, сказано в официальном заявлении партии, опубликованном на ее странице в Facebook в четверг, 8 августа.

Маттео Сальвини Иван Шилов © ИА REGNUM

Ранее лидер «Лиги» Маттео Сальвини дал понять, что партию интересует не получение еще нескольких министерских постов, а изменение работы действующего правительства в большем соответствии с программой «Лиги».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 7 августа Сальвини заявил, что коллеги по коалиции из «Движения 5 звезд» должны отказаться от блокирования инициатив его партии, в противном случае Сальвини намерен инициировать распад коалиции и досрочные выборы.

В четверг лидер «Движения» Луиджи Ди Майо и Сальвини отменили все ранее намеченные встречи и должны провести двусторонние переговоры, результатом которых станет либо новое коалиционное соглашение, либо решение о досрочных выборах.

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