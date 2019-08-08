Рим, , 16:12 — REGNUM

Во время встречи премьер-министра Италии Джузеппе Конте с формальным главой государства президентом Серджо Маттареллой в четверг, 8 августа, возможность досрочной отставки Конте не обсуждалась, передает Mediaset со ссылкой на источники в окружении президента.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 7 августа лидер одной из двух правящих партий страны, «Лиги», Маттео Сальвини заявил, что коллеги по коалиции из «Движения 5 звезд» должны отказаться от блокирования инициатив его партии, в противном случае Сальвини намерен инициировать распад коалиции и досрочные выборы.

В четверг лидер «Движения» Луиджи Ди Майо и Сальвини отменили все ранее намеченные встречи и должны провести двусторонние переговоры, результатом которых станет либо новое коалиционное соглашение, либо решение о досрочных выборах.

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