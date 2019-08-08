Джакарта, , 16:11 — REGNUM

Заместитель генерального секретаря Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) Кунг Фоак вместе с Временным поверенным в делах Европейского cоюза (ЕС) Лукасом Сибором объявили о выходе «Синей книги ЕС-АСЕАН 2019», сообщает Antaranews.

Презентация «Синей книги ЕС-АСЕАН 2019» состоялась в Джакарте 8 августа. В ежегодной публикации представлена информация о достижениях в сфере двустороннего сотрудничества ЕС и АСЕАН.

«В январе 2019 года министры иностранных дел стран ЕС и АСЕАН согласилась превратить отношения ЕС и АСЕАН в стратегическое партнерство», — отметил Лукас Сибор, выразив уверенность, что в будущем двусторонние связи будут укрепляться.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо принял участие в открытии нового здания секретариата АСЕАН, которое совпало с 52-й годовщиной Ассоциации.

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