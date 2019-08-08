Москва, , 16:09 — REGNUM

Создание зоны свободной торговли между Украиной и Турцией не создаст предпосылок для заметного экономического рывка для Украины. Об этом заявил советник главы ЛНР по внешним связям, представитель ЛНР в политической рабочей группе на Минских переговорах Родион Мирошник в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«Оборот между Украиной и Турцией где-то в районе 4 млрд долларов. Основная, порядка 65%, статья — чёрный металл. Украина поставляет чёрный металл, а обратно — помидоры и текстиль. Вот и вся экономика. Януковичу Эрдоган обещал рост до 20 млрд. А Зеленскому — только до 10», — заявил Мирошник.

В ходе встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал как можно быстрее завершить подготовительную работу над созданием зоны свободной торговли между обеими странами. В 2018 году товарооборот между двумя государствами составил около 4 млрд долларов, однако отношения Турции и Украины имеют гораздо больший потенциал, считает Эрдоган.