Нур-Султан, 8 августа 2019, 15:56 — REGNUM
В заседании Евразийского межправительственного совета в городе Чолпон-Ате примет участие премьер-министр Казахстана Аскар Мамин, сообщили 8 августа в пресс-службе председателя правительства.
Отмечается, что члены правительств Евразийского экономического союза (ЕАЭС) обсудят вопросы дальнейшего развития интеграционных процессов. Участники рассмотрят сотрудничество в области формирования внутреннего рынка, промышленной кооперации, трансферта технологий и в других сферах.
Как сообщало ИА REGNUM, 9 августа в Чолпон-Ате состоится заседание Евразийского межправительственного совета. Подготовка мероприятия продолжается, несмотря на неудачную попытку штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.
Читайте также: Премьер-министр Белоруссии вылетел в Киргизию на Межправсовет ЕАЭС