Бишкек, 8 августа 2019, 15:51 — REGNUM
Сторонники экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева захватили 40 единиц оружия в результате неудачной операции спецназа по задержанию бывшего главы государства. Об этом 8 августа заявили в Государственном комитете национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии.
«На месте проведения спецоперации утеряно и было захвачено 40 единиц огнестрельного оружия», — сообщили в ГКНБ.
Отмечается, что сторонники Атамбаева также захватили 15 пистолетов и более двух тысяч патронов.
Напомним, ранее сообщалось, что в Киргизии спецназ начал новый штурм резиденции Атамбаева. Также сообщалось, что его сторонники отменили митинг в Бишкеке и направились к его резиденции в Кой-Таш.
Как сообщало ИА REGNUM, предпринятая 7 августа попытка задержания Атамбаева провалилась. Его сторонники встали на защиту бывшего президента, в конфликте пострадали около 50 человек, один боец спецназа погиб.
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