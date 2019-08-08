Каракас, , 15:46 — REGNUM

«Венесуэла превратилась в новую почву для трений между ЕС и Соединенными Штатами, — пишет испанское издание El Pais. — Тяжелый удар, нанесённый администрацией Трампа по режиму Николаса Мадуро в ночь понедельника, когда было объявлено о заморозке всех активов венесуэльского правительства в Америке, может иметь побочный эффект для европейских компаний, работающих в стране, и это вызвало незамедлительную реакцию Брюсселя».

«Наша позиция известна, мы против экстратерриториального применения односторонних мер», — заявил в среду, 7 августа, представитель Евросоюза.

Последнее наказание США, которое «укомплектовало под завязку» санкции в отношении чавистского правительства, превратило ведение дел с Венесуэлой в ещё более рискованное занятие в и так критической обстановке — с учетом экономики, обременённой огромными задолженностями и гиперинфляцией, нехватки талантливых работников из-за массовой эмиграции и проблем с поставкой базовых товаров, таких как продукты питания и лекарства. Вопреки этому почти послевоенному положению в стране продолжают работать сотни европейских предприятий, в том числе многонациональные Air France, Unilever и другие. Их вложения в экономику в целом приближаются к 14 млрд евро.

Все эти компании теперь находятся под прицелом Трампа: в худшем случае их активы в США могут быть просто конфискованы. И пока Евросоюз ищет формулу, которая позволила бы минимизировать ущерб, европейские предприниматели в Венесуэле оказались в ситуации, напоминающей кубинскую после применения закона Хелмса-Бертона.