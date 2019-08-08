Тбилиси, , 15:43 — REGNUM

К оккупации и аннексии грузинских территорий Россию подтолкнули Михаил Саакашвили и его правительство, действия которых были согласованы с российскими властями. Такое заявление сделал бывший госминистр правительства Саакашвили по урегулированию конфликтов, режиссер Георгий Хаиндрава.

«В июле 2008 года, как и в июле 2007 и в июле 2006 года, на Северном Кавказе проводились учения «Кавказ 2008». Эти учения широко освещались в российской прессе, а в газете «Красная Звезда» прямо был показан не только ход этой оперпации, но и направления, с которых российские войска должны были войти в Грузию и как должны были осуществить аннексию», — заявил Хаиндрава на пресс-конференции 8 августа.

По его словам, именно по этому плану российская 58-я армия и вошла на территорию Грузии и осуществила то, что было задумано. А задумала Россия именно аннексию Абхазии и Южной Осетии, причем планировала это очень давно и только ожидала благоприятного момента и возможности, отметил Хаиндрава.

«Эту возможность России предоставили Саакашвили, Аласания, Григол Вашадзе и тот совет безопасности, который принял решение об открытии огня по спящему грузинскому городу Цхинвали, где жили наши же граждане, некоторые осетинского, некоторые грузинского, некоторые армянского или российского происхождения. И этот приказ издал преступник Саакашвили. На рассвете начался обстрел спящего города. И это факт, о котором знает весь мир. И этот факт зафиксирован во многих международных документах», — подчеркнул Георгий Хаиндрава.

По его же словам, соответствующие органы обязательно должны провести расследование тех преступных действий, которые совершило правительство Саакашвили, а тогдашние «вершители» этой политики должны быть строжайшим образом наказаны по грузинским законам.

Напомним, что Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после августовской войны 2008 года, которую, согласно заключению комиссии ЕС во главе с Хайди Тальявини, начала Грузия, а Россия ответила на ее действия «непропорциональной силой».