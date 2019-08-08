Вильнюс, , 15:41 — REGNUM

Пока центральные литовские СМИ продолжают запугивать местное населения якобы ужасами от посещения Калининградской области по бесплатным электронным визам, которые начали действовать с 1 июля, региональные «маленькие» СМИ, не обременённые пропагандистскими обязательствами, печатают совершенно иные публикации.

Так газета Tauragės žinios публикует комплементарный материал по итогам посещения приграничного с Литвой Советска. Материал сегодня, 8 августа, перепечатал портал Alfa. Журналист издания отправилась в Советск в компании знакомых, из которых два жителя Вильнюса, которые никогда не были в России.

Традиционно описав способ получения бесплатной электронной визы и свой пеший переход границы по мосту Королевы Луизы между литовским Панемуне и российским Советском, журналист не скрывает своего восхищения как от города, так и от дружелюбности местных жителей.

«Ого. Здесь ничего не напоминает тех видов из фильма «Чернобыль», — только начав путешествие по Тильже (Советск в Литве называют именно так, как и Калининград — Караляучюсом, на литовский манер — прим. ИА REGNUM ) удивлялась 20-летняя жительница Вильнюса. Мои попутчики — люди разных поколений. Рождённой в независимой Литве девушке представление о России сформировал именно этот сериал. В нём представлен хмурый советский город, серые многоэтажки. (При этом как раз эти серые многоэтажки кинокомпания HBO снимала как раз в одном из спальных районов Вильнюса — прим. ИА REGNUM ).

Тильже удивил мою попутчицу красками. На улицах мало чем отличающиеся от европейских магазинчики, один-другой торговый центр. «Так здесь же всё, как в Европе, только названия по-русски. И в целом Каунас напоминает. Старый город Каунаса», — разочаровалась девушка», — пишет в своей статье автор.

Она удивлялась аккуратными улочками и мостовыми, скверам, зонами отдыха. На отшибе города, пишет автор, есть заброшенные производственные здания. «Так такие и в Таураге найдёшь, и в Каунасе», — признаёт она.

Но больше всего автора поразили люди. Например, в одном из магазинов не отдали уже взятые шоколадные сырки. Продавец заметила, что закончился срок годности и убрала товар под прилавок. В банке литовской журналистке предложили сходить в обменный пункт за углом, там комиссия при обмене ниже. «Небывало, странно. Ощущение, что не к чужим приехали, а к родным», — пишет автор.

В самом пафосном городском ресторане четвёрка путешественников за обед оставила 25 евро, в пересчёте с рублей, что для литовских цен — небывало маленькая сумма. На улицах журналист наблюдала неторопливую жизнь: дети во дворах и на улицах, на роликовых коньках и самокатах, шумят до позднего вечера. «Ни у кого в руках смартфонов я не заметила», — сравнивая с поведением детей в Литве, пишет автор.

«Бредём по узкой тропинке через луг у многоэтажек. Напротив нас — шарообразной формы собака и ведущий её за поводок русский. Идя по тропинке мы все никак не сможем разминуться. Заметив нас русский опускает сигарету, ногой в тапке отодвигает своего питомца на траву, сам сторонится — нас пропускает. Туристов. Прибывших из города на расстоянии 30 км. Такого далёкого. Такого близкого», — заканчивает свою статью автор.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, с введением посещения Калининградской области с бесплатной электронной визой, которую могут оформить граждане 53 стран, в том числе и граждане Литвы, в литовских СМИ началась кампания с призывами к жителям не пользоваться нововведением. В публикациях литовских СМИ рассказывается о том, что в российском эксклаве отсутствует туристическая инфраструктура, нет ничего интересного, повсюду алкоголики и наркоманы, а гражданин Литвы рискует быть завербованным российскими спецслужбами прямо на границе, за что ему в Литве будет грозить долгие годы за решёткой.