Бишкек, 8 августа 2019, 15:39 — REGNUM
Около 500 сторонников экс-президента Алмазбека Атамбаева закидали милицию камнями и прорвали кордон силовиков, сообщает Kaktus.media.
Прорвав заслон милиции, сторонники Атамбаева на машинах отправились на помощь в резиденцию. Подход подкрепления может сорвать планы правоохранительных органов.
Столкновения происходили в районе ресторана «Супара», неподалеку от села Кой-Таш, где находится резиденция экс-президента республики. В последней сейчас идет штурм — сотрудники правоохранительных органов Киргизии второй раз пытаются арестовать бывшего президента Атамбаева.