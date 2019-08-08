Москва, , 15:37 — REGNUM

Российские конструкторы создали новую систему управления стрелковым оружием. Разработчиком ее является предприятие «Изумруд», дочерняя компания концерна «Моринформсистема-Агат». Система носит название «Сервал», она была продемонстрирована на военно-морском салоне в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Армейский стандарт».

«Сервал» представляет собой современный боевой модуль. Он состоит из устройства крепления и наведения оружия, оптико-электронного прибора и пульта управления. Модуль может устанавливаться на автомобиль, например, джип, или на катер. Есть и система гиростабилизации.

В модуле возможно закрепление разных видов оружия: пулеметов различного калибра, автомата Калашникова, а также иностранного стрелкового оружия. При этом оружие не требует никакой дополнительной доработки. Фактически военнослужащий может установить в модуль и свой собственный автомат или пулемет.

В ходе испытаний модуль «Сервал» продемонстрировал высокую эффективность. В частности, при стрельбе по морским целям боевая система на поражение потратила только три патрона, а стрелок справился с этой задачей, израсходовав 20 патронов. Основная задача «Сервала» заключается в уничтожении малоразмерных целей, в первую очередь — БПЛА.

Система действует совместно с оператором, размещающимся на удалении от нее. Пульт управления позволяет подключить четыре боевых модуля «Сервал» и управлять ими как единым боевым организмом, что дает высокую эффективность применения. У «Сервала» также есть и функция автоматического сопровождения целей.