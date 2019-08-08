Бишкек, , 15:33 — REGNUM

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков переговорил по телефону с главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, сообщили 8 августа в пресс-службе киргизского лидера.

Стороны обсудили текущие актуальные вопросы и предстоящие мероприятия в рамках многостороннего сотрудничества. О каких именно форматах сотрудничества и вопросах шла речь в телефонном разговоре, не сообщается.

Как сообщало ИА REGNUM, на 9 августа в городе Чолпан-Ате запланировано проведение заседания межправительственного совета Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Неудачная попытка штурма резиденции бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева не повлияла на подготовку встречи.

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