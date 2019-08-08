Москва, , 15:27 — REGNUM

В ходе визита в Турцию президент Украины Владимир Зеленский продемонстрировал, что не соответствует уровню главы государства. Об этом заявил писатель Михаил Шахназаров в эфире передачи «Кто против?» на телеканале «Россия 1».

«С Эрдоганом нельзя в этом случае не согласиться. Мы видим президента Турции и мы видим какого-то непонятного человека, который прибыл с Украины. Всё складывается из мелочей», — заявил Шахназаров.

Он отметил, как украинский лидер запутался в своем маршруте во время церемонии у дворца президента Турции. В частности, Зеленский поприветствовал на турецком языке почетный караул и направился в противоположную сторону от Эрдогана, хотя должен был вместе с коллегой принять рапорт офицеров«Взять хотя бы протокол — служба протокола не работает. (Никто не пояснил, что) вот сейчас остановитесь на этой почве, подходит офицер, докладывает», — отметил Шахназаров.

В ходе совместного брифинга с главой Турции украинский президент показал на своей руке браслеты, на которых напечатаны имена и фамилии моряков, задержанных российскими пограничниками во время провокации в Керченском проливе в 2018 году.

Зеленский отметил, что «не будет снимать браслеты, пока моряки не будут возвращены домой». На речь украинского президента Эрдоган ответил, что «если по любому поводу надевать браслеты, то на руках места не хватит».