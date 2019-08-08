Москва, , 15:27 — REGNUM

Популярный телеграм-канал «Опер слил» (более 51 тысячи подписчиков) сообщил о готовящихся провокациях «на камеру» в Москве 10 августа — в день, когда столичные власти согласовали проведение митинга.

Источник авторов канала в правоохранительных органах утверждает, что 10 августа в Москве готовится провокация: возможно, будет осуществлена попытка задымления одной из центральных улиц города с помощью пиротехнических и иных средств. Предположительно, это произойдёт на пересечении Садового кольца с проспектом Академика Сахарова, где и согласовано проведение митинга.

Целью провокации, по утверждению источника, является создания помех движению транспорта. При этом, отмечается в публикации, на месте происшествия должен «случайно» оказать съёмочная группа одного из иностранных телевизионных каналов.

Напомним, что несмотря на согласованный характер готовящегося митинга, его организаторы уже заявили о намерении изменить формат мероприятия — в частности, устроить концерт некоторых популярных в молодёжной среде исполнителей. А несостоявшийся кандидат в депутаты Мосгордумы Любовь Соболь, уже оштрафованная за призывы к участию в незаконных акциях, призналась в намерении организовать новые «прогулки» после митинга 10 августа.

Ранее Следственный комитет России возбудил уголовные дела в отношении организаторов массовых беспорядков в Москве 27 июля. Позднее их объединили в одно производство с уголовными делами о применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов. Девяти фигурантам уже предъявлено обвинение. 8 августа был задержан ещё один участник митинга, которого подозревают в организации массовых беспорядков — им стал сотрудник штаба Соболь Сергей Фомин, использовавший чужого ребёнка в качестве «живого щита».

Следователи также изучают кадры с несогласованных шествий 3 августа. В качестве свидетелей допрошено более 800 человек из числа задержанных, при этом, как отмечают в СКР, более половины из них, как выяснилось, не являются избирателями, зарегистрированными в Москве.

Напомним, что у некоторых участников незаконных акций 27 июля и 3 августа было изъято оружие и газовые балончики. В ходе акций фиксировались случаи применения насилия по отношению к сотрудникам полиции и Росгвардии: распыление газа, удары по лицу, броски кусками асфальта, урнами, бутылками.

К участие в незаконных акциях в Москве призывали несостоявшиеся кандидаты в депутаты Мосгордумы, которые не смогли собрать и предоставить достаточное для регистрации количество достоверных подписей. Вместе с тем, в сданных ими подписных листах были обнаружены несуществующие избиратели, уже скончавшиеся люди или жители других избирательных округов.