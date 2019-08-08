Душанбе, , 15:22 — REGNUM

В Душанбе открыли региональный учебный центр по взрывоопасным предметам при министерстве обороны Таджикистана. Об этом 8 августа сообщает агентство «ТаджикТА» со ссылкой на офис программ ОБСЕ в Душанбе.

В официальной церемонии открытия учебного центра принял участие посол США в Таджикистане Джон Марк Поммершайм. По его словам, США является партнером программы по разминированию в республике.

В открытии также принял участие первый заместитель министра обороны, начальник генерального штаба Вооруженных сил Таджикистана, генерал-лейтенант Эмомали Собирзода. По его словам, региональный центр получил признание не только в странах Туркестана, но и за пределами региона.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2019 года Таджикистан принял председательство в форуме по сотрудничеству в области безопасности ОБСЕ. Представители республики будут председательствовать в ФСОБ с мая по август 2019 года.

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