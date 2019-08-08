Париж, , 15:19 — REGNUM

Более тридцати езидских женщин и их детей, ставших жертвами боевиков в Ираке, прибыли во Францию, где им будет оказана поддержка, сообщили в министерстве внутренних дел Франции.

«75 езидских семей прибыли во Францию в декабре 2018 года (16 женщин и их детей, всего 83 человека), а затем ещё 28 семей (132 человека) приехали во Францию в конце мая 2019 года», — говорится в заявлении МВД Франции.

По сообщению министерства, прием езидских семей во Франции соответствует «обязательству» президента Эммануэля Макрона, данному Наде Мурад, лауреату Нобелевской премии мира 2018 года, принять на территории страны сотню езидов.

Известно, что в настоящее время тысячи езидов являются беженцами в лагерях на севере страны. Почти 3000 езидов, преимущественно женщин и детей, числятся пропавшими без вести.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее известная курдская правозащитница Надя Мурад поблагодарила президента Иракского Курдистана Нечирвана Барзани за объявление преступлений против езидов — геноцидом.

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