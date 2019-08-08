Киев, 8 августа 2019, 15:26 — REGNUM
Посольство США на Украине похвалило за «храбрость и сдержанность» президента Украины Владимира Зеленского. Сообщение опубликовано 8 августа на официальной странице посольства в социальной сети Twitter.
Напомним, 6 августа возле населённого пункта Павлополь по неустановленным причинам произошёл взрыв, в результате которого погибли четыре боевика ВСУ.
В пресс-службе штаба карательной операции заявили, что украинских силовиков обстреляли военнослужащие Народной милиции ДНР то ли из РПГ, то ли из СПГ. В Народной милиции ДНР отвергли обвинения украинского командования.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский связался с президентом России Владимиром Путиным и предложил провести встречу в «нормандском» формате.
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