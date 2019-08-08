Киев, , 15:26 — REGNUM

Посольство США на Украине похвалило за «храбрость и сдержанность» президента Украины Владимира Зеленского. Сообщение опубликовано 8 августа на официальной странице посольства в социальной сети Twitter.

«Президент Зеленский и ВСУ проявили сдержанность и храбрость перед лицом агрессии, в результате которой 6 августа погибли четыре украинских военнослужащих во время объявленного режима прекращения огня…», — сказано в сообщении.

Напомним, 6 августа возле населённого пункта Павлополь по неустановленным причинам произошёл взрыв, в результате которого погибли четыре боевика ВСУ.

В пресс-службе штаба карательной операции заявили, что украинских силовиков обстреляли военнослужащие Народной милиции ДНР то ли из РПГ, то ли из СПГ. В Народной милиции ДНР отвергли обвинения украинского командования.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины Владимир Зеленский связался с президентом России Владимиром Путиным и предложил провести встречу в «нормандском» формате.

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