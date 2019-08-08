Анкара, , 15:11 — REGNUM

Соединенные Штаты пообещали вывести свои войска с севера Сирии, где Турция намерена провести новую военную операцию. Об этом 8 августа заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«После того, как президент (Турции Реджеп Тайип Эрдоган) распорядился провести операцию в этом регионе, президент США Дональд Трамп позвонил ему и сказал, что Вашингтон выведет свои силы из этого региона», — заявил Чавушоглу в эфире телеканала NTV.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 августа, Турция и США достигли соглашения по вопросу организации зоны безопасности в северных районах Сирии. Также военные двух стран намерены создать совместный центр для координирования действий сторон в этой зоне.

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