Исламабад, , 15:04 — REGNUM

Из-за эскалации напряжённости в Кашмире приостановлено железнодорожное сообщение между Индией и Пакистаном. Об этом сообщает Sky Newsсо ссылкой на министра железных дорог Пакистана Шейха Рашида.

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«Мы решили закрыть «Самджхаута экспресс», — заявил глава ведомства журналистам. — Пока я буду министром, поезд ходить не будет».

Напомним, поезд, также известный как «экспресс дружбы», курсировал из столицы Индии Нью-Дели в пакистанский город Лахор. Железнодорожное сообщение по этому маршруту было начато 22 июля 1976 года.

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Как сообщало ИА REGNUM, отношения между Индией и Пакистаном обострились после того, как Индия приняла решение об отмене особого статуса штата Джамму и Кашмир, большую часть населения которого составляют мусульмане.

Ранее Пакистан заявил, что из-за обострения в Кашмире он вышлет посла Индии в Исламабаде, а своего посланника в этой стране отзовёт. В ответ на лишение Индией особого статуса индийской части Кашмира Пакистан также приостанавливает двустороннюю торговлю с Индией. Кроме того, Исламабад заявил и о намерении понизить уровень дипломатических отношений.