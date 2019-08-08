Исламабад, , 15:10 — REGNUM

Индийские фильмы будут запрещены к показу в кинотеатрах Пакистана. Об этом 8 августа написала советник премьер-министра Пакистана Имрана Хана Фирдус Ашик Аван в своём микроблоге в Twitter.

«Ни один индийский кинофильм не будет показан ни в одном пакистанском кинотеатре», — подчеркнула советник.

Она добавила, что в Пакистане под полным запретом окажутся индийские драмы и прочие картины. Такое решение власти страны приняли на фоне обострения в спорном с Индией регионе Кашмир.

Как сообщало ИА REGNUM, отмена Индией особого статуса штата Джамму и Кашмир, населенного в основном мусульманами, привело к ухудшению отношений с Пакистаном. Так, 7 августа Исламабад отозвал из Нью-Дели своего посла и выслал индийского дипломата.

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