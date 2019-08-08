Москва, , 14:57 — REGNUM

В России уже создана новейшая модификация танка Т-80У — Т-80УЕ-1. Она была представлена и на «Танковом биатлоне — 2019». ИА REGNUM сообщало об этом.

Главная отличительная особенность танков семейства Т-80 — наличие газотурбинного двигателя. На вооружение ВС СССР танк Т-80 поступил еще в 1976 году. Ими оснащались танковые части в Восточной Европе. Образно говоря, задача этих боевых машин была за два-три дня дойти до Ла-Манша.

Танк мог двигаться по шоссе со скоростью 80 километров в час и заправляться на любой автозаправочной станции любым топливом: дизелем, бензином и керосином. После прекращения действия Варшавского Договора и развала СССР тысячи газотурбинных танков были направлены на хранение за Урал.

Сейчас Россия озабочена защитой своих территорий в Арктике. Оказалось, что боевая машина с газотурбинным двигателем — это лучшее решение в данной ситуации. У танка Т-80 за счет газотурбинного двигателя есть возможность двигаться по глубокому снежному насту, не проваливаясь, так как он очень плавно может трогаться с места и также плавно двигаться, а не зарываться в сугробы.

Кроме того, газотурбинный двигатель легко заводится при низких температурах в отличие от дизельного. Так газотурбинные танки в России получили вторую жизнь. Об этом пишет «Российская газета».

Новая система управления огнем позволит модернизированному танку Т-80 вести прицельный огонь, двигаясь на скорости 35 километров в час, при этом башня может находиться в любом положении. Такой характеристикой не обладает ни один танк в мире.

Боевая машина также получит новый многотопливный газотурбинный двигатель мощностью 1250 лошадиных сил. Есть и вариант двигателя мощностью 1400 лошадиных сил.

Для танка Т-80 конструкторы уже давно создали гидрообъемную передачу. В случае применения этого решения на модернизированной версии боевой машины у нее сократится количество органов управления, останутся только штурвал, педаль газа и педаль тормоза.

Следует отметить, что танк Т-80 может с места «прыгнуть» в длину на 7 метров. Хорошо подготовленный экипаж, используя этот прием, может вывести боевую машину из-под огня.

Таким образом, новейшая версия Т-80 станет надежным защитником российской Арктики и, возможно, лучшим в мире танком по совокупности эксплуатационных и боевых характеристик.