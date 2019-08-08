Стамбул, Турция, 8 августа 2019, 14:57 — REGNUM
В ближайшие пять лет Украина сосредоточится на развитии сферы информационных технологий, заявил президент Украины Владимир Зеленский во время бизнес-форума в Турции, сообщило 8 августа информационное агентство «Укринформ».
Зеленский добавил, что в рамках большой приватизации государство намерено продать частным инвесторам сотни объектов.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Украины рассказал о планах по легализации казино в некоторых отелях страны.
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