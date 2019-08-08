Дамаск, , 14:37 — REGNUM

Власти Сирийской Арабской Республики выступили категорически против соглашения Турции и США о создании так называемой «безопасной зоны» на северо-востоке САР. Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Сирии.

Читайте также: Эрдоган: Турция создаст «безопасную зону» в Сирии, с США или без них

Турция и США договорились о координационном центре на севере Сирии

https://www.facebook.com/Mofaexsy/photos/a.2142863939334055/2457898754497237/

В ведомстве добавили, что Дамаск заявляет о «категорическом неприятии» американо-турецких планов и расценивает такие действия как «вопиющее нарушение суверенитета и территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, а также вопиющее нарушение принципов международного права и Устава Организации Объединённых Наций».

Ранее по теме: Турция и США договорились о зоне безопасности на севере Сирии

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 7 августа, Турция и США достигли соглашения по вопросу организации зоны безопасности в северных районах Сирии. Также военные двух стран намерены создать совместный центр для координирования действий сторон в этой зоне. По данным агентства Anadolu, зона безопасности на глубину 30−40 км вглубь сирийской территории от границы с Турцией заявлена Анкарой как «мирный коридор» для сирийских беженцев и будет контролироваться Турцией в координации с США.

Читайте ранее в этом сюжете: «С нашим другом и союзником» — Турция согласует действия в Сирии с США