Бишкек, , 14:37 — REGNUM

В министерстве внутренних дел Киргизии ничего не знают о попытке второго штурма резиденции бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева. Об этом 8 августа заявил заместитель главы МВД Суйун Омурзаков, сообщает издание 24.kg.

Во время заседания Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии один из депутатов спросил, почему якобы 6 тыс. милицейских проводят штурм в Кой-Таше. Премьер-министр республики Мухаммедкалый Абылгазиев ответил, что о штурме ничего не известно.

Глава правительства отметил, что если милиция и прибыла в село Кой-Таш, то только с целью поддержания порядка. Премьер-министр также выразил сомнения по поводу названной численности милиционеров.

Как сообщало ИА REGNUM, днем 8 августа соратник бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева Фарид Ниязов заявил, что правоохранительные органы готовятся ко второму штурму резиденции экс-президента.

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