Бишкек, 8 августа 2019, 14:32 — REGNUM
Сотрудники спецназа прорвались на территорию резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, сообщили 8 августа в штабе бывшего главы государства.
«Несмотря на сопротивление сторонников Атамбаева, силовикам удалось прорваться на территорию резиденции», — сообщили в штабе.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Киргизии спецназ начал новый штурм резиденции Атамбаева. Также сообщалось, что его сторонники отменили митинг в Бишкеке и направляются к его резиденции в Кой-Таш.
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