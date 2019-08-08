Москва, , 14:31 — REGNUM

Ранее на Украине распространились слухи о том, что первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин каким-то образом связан с депутатом Верховной рады Сергеем Коровченко и оказывает ему поддержку. Однако эта информация совершенно не соответствует действительности. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 августа сообщила пресс-служба депутата Константина Затулина и Института стран СНГ.

«Пресс-служба депутата Константина Затулина и Института стран СНГ долгое время оставляла без внимания внутриполитическую возню вокруг одного из кандидатов, а теперь депутатов Верховной рады Украины Сергея Коровченко, противники которого пытаются каким-то образом связать его с Константином Затулиным. Но борзописцы перешли всякую допустимую грань: в ряде украинских изданий начало циркулировать совершенно лживое заявление в поддержку вышеуказанного депутата Украины, сделанное якобы от имени «известного украинофоба» Константина Затулина», — сообщает пресс-служба Затулина.

«Пресс-служба Константина Затулина вынуждена вмешаться и заявить, что Константин Затулин не то, что не делал каких-либо заявлений за или против вышеуказанного депутата Верховной Рады, он совершенно с ним не знаком и никогда в жизни с ним не встречался», — подчёркивается в сообщении пресс-службы.

Коровченко избирался в Раду от округа №210 в Черниговской области. Ранее его оппонент Борис Приходько обратился в суд с просьбой аннулировать результаты выборов. На фоне обвинений в фальсификации выборов и появились слухи о связях с российским депутатом. Следует отметить, что по итогам пересчета голосов избирательная комиссия подтвердила победу Коровченко.

«Первый заместитель главы комитета Государственной думы по делам СНГ, спецпредставитель Государственной думы по вопросам миграции и гражданства Константин Затулин восхищен своей популярностью на Украине и очень сожалеет, что ничем не может помочь ни противникам, ни сторонникам депутата Коровченко», — добавили в пресс-службе.