Ашхабад, , 14:30 — REGNUM

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов подписал указ об освобождении Атадурды Османова от должности председателя таможенной службы по состоянию здоровья. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отметим, что Османов занимал пост руководителя туркменской таможни с 25 октября 2017 года. За два неполных года службы он трижды получал взыскания — «за неудовлетворительное исполнение должностных обязанностей», «за допущенные в работе недостатки» и «за ослабление контроля за деятельностью подведомственных служб».

Вместо него на должность председателя таможенной службы президент Туркмении назначил Максата Худайкулыева, до настоящего времени занимавшего пост заместителя председателя этого ведомства.