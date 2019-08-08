Бишкек, , 14:29 — REGNUM

Следственные органы имеют данные, указывающие на совершение бывшим президентом Киргизии Алмазбеком Атамбаевым мнимых сделок с имуществом, незаконное обогащение и использование своих властных полномочий для получения материальных благ. Об этом сообщает пресс-служба генеральной прокуратуры республики.

В ведомстве отмечают, что в декларации экс-президента за 2017 год отражен доход от его бизнес-партнера Субихи Пархати в размере 54 млн сомов (50,4 млн рублей), который якобы приобрел у Атамбаева НПФ «Форум».

Также стало известно о том, что ОсОО «АКА Петролеум» и предприниматель Касым Курбанов учредили ОсОО «АКА Инвест» и в 2018 году изъявили желание приобрести 100% акций ЗАО «Альфа Телеком», а также являлись одной из сторон по соглашению «Умный город».

«Имеются основания полагать, что ОсОО «АКА Инвест», ОсОО «Терек-Сай жаштары» и ОсОО «Инвестиционная компания «Хуасинь» являются аффилированными компаниями экс-президента Атамбаева. В целях легализации незаконных доходов на основании ряда фиктивных сделок Алмазбек Атамбаев якобы реализовал ряд активов, фактически оставаясь их владельцем», — считают в надзорном органе.

В настоящее время по данному факту осуществляется досудебное производство по уголовному делу, возбужденному по статье «Коррупция».