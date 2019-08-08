Рим, , 14:26 — REGNUM

В случае проведения досрочных парламентских выборов в Италии новую правящую коалицию смогут сформировать две правоцентристские партии — «Лига» Маттео Сальвини и «Братья Италии« Джорджи Мелони, передает Corriere della Sera в четверг, 8 августа, со ссылкой на опрос Ipsos.

Партии смогут рассчитывать на 43,5% голосов и при некоторых обстоятельствах с учетом перераспределения голосов, поданных за партии, не преодолевшие барьер, смогут сформировать большинство.

При другом сценарии «Лига» и «Братья Италии» смогут сформировать коалицию только вместе с еще одной правоцентристской партией, «Вперед, Италия« Сильвио Берлускони, однако Сальвини ранее неоднократно заявлял, что не намерен вступать в коалицию с Берлускони.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, 7 августа Маттео Сальвини заявил, что коллеги по коалиции должны отказаться от блокирования инициатив его партии, в противном случае Сальвини намерен инициировать распад коалиции и досрочные выборы.

В четверг Ди Майо и Сальвини отменили все ранее намеченные встречи и должны провести двусторонние переговоры, результатом которых станет либо новое коалиционное соглашение, либо решение о досрочных выборах.

Читайте также: В Италии ждут перемен в правительстве или досрочных выборов