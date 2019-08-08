Бишкек, , 14:22 — REGNUM

Погибший при штурме резиденции экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева сотрудник спецназа получил смертельное ранение из снайперской винтовки, заявил 8 августа глава Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) республики Орозбек Опумбаев.

«Он был ранен снайперской винтовкой. Мы все знаем, Атамбаев сам заявил, что имеет снайперскую винтовку. Вы сами знаете, какое серьезное оружие СВД», — цитирует Опумбаева портал 24.kg.

Как сообщало ИА REGNUM, предпринятая 7 августа попытка задержания Атамбаева провалилась. Его сторонники встали на защиту бывшего президента, в конфликте пострадали около 50 человек, один боец спецназа погиб.

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