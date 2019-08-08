Джакарта, , 14:19 — REGNUM

Президент Индонезии Джоко Видодо принял участие в открытии нового здания секретариата Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) на юге Джакарты, сообщает Sindonews.

«Задача АСЕАН будет непростой. Следовательно, АСЕАН должна быть в состоянии поддерживать свою актуальность», — заявил глава Индонезии в своем выступлении 8 августа, напомнив странам АСЕАН об укреплении единства.

Между тем, генеральный секретарь АСЕАН Дато Лим Джок Хой заявил, что Ассоциация стран Юго-Восточной Азии стала надежным партнером в регионе. А министр иностранных дел Таиланда отметил, что новое здание будет способствовать укреплению роста идентичности и роли АСЕАН.

Известно, что в мероприятии также приняли участие несколько министров иностранных дел стран-членов АСЕАН и около 300 приглашенных гостей.

Напомним, торжественное открытие нового здания совпало с 52-й годовщиной АСЕАН. Ассоциация была образована 8 августа 1967 года. В настоящее время членами АСЕАН являются десять стран региона, а именно Бруней, Вьетнам, Индонезия, Камбоджа, Лаос, Малайзия, Мьянма, Сингапур, Таиланд и Филиппины.

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