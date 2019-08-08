Багдад, , 16:14 — REGNUM

Ирак передал Кувейту в четверг, 8 августа, останки 48 кувейтских граждан, которые исчезли во время войны в Персидском заливе 1991 года. Об этом, как передает агентство Reuters, заявил на специальной церемонии генерал-майор иракской армии Хазим Касим, представлявший власти Ирака.

По его словам, передача останков, которые были помещены в гробы, покрытые флагами Кувейта, является первой с момента вторжения США в Ирак в 2003 году.

«Правительство Ирака преисполнено решимости продолжать поиски остающихся без вести пропавшими граждан Кувейта, чтобы вернуть их семьям», — заявил Касим.

Иракские военные официальные лица также сообщили, что останки кувейтских граждан были найдены в массовом захоронении в пустыне примерно в 170 км к западу от города Сафвана в марте.

«Была проведена экспертиза останков и установлена личность каждого», — заявили иракские военные и представители здравоохранения, присутствовавшие на церемонии.

Дипломатические связи между двумя соседними странами были прерваны в августе 1990 года, но восстановлены после отстранения Саддама Хусейна от власти в 2003 году.