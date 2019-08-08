Москва, , 14:15 — REGNUM

Было бы странно, если бы президент Турции Реджеп Эрдоган сказал о статусе Крыма нечто, отличающееся от официальной позиции Турции, да еще и на встрече с президентом Украины Владимиром Зеленским, заявил корреспонденту ИА REGNUM директор по стратегии ИК «ФИНАМ» Ярослав Кабаков.

Крым Иван Шилов © ИА REGNUM

«Но суть в том, что признание Турцией статуса Крыма и не требуется — Турция отказалась от претензий на эти территории ещё в XVIII—XIX вв.», — напомнил эксперт.

По его мнению, Эрдоган в данном случае использует желание Украины получить международную поддержку для того, чтобы зафиксировать на будущее для своей страны повод для вмешательства в дела региона как патрон крымских татар.

«Эта карта может сыграть только в том случае, если Российское государство сильно ослабнет. Но в таком случае на первый план выйдут не дипломатические, а военные рычаги», — пояснил Кабаков.

Как сообщало, президент Турции Реджеп Эрдоган в ходе переговоров с президентом Украины Владимиром Зеленским заявил, что Турция не признает возвращение Крыма в состав Российской Федерации.

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