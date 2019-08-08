Махачкала, , 14:42 — REGNUM

Председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шихсаидов назвал резким заявление главы Чечни Рамзана Кадырова о репрессиях имама Шамиля в отношении чеченского народа. Спикер парламента подчеркнул, что заслуги Шамиля на посту предводителя кавказских горцев нельзя недооценивать.

«Судьба имама Шамиля прослеживалась и изучалась разными историками, и его заслуги сложно переоценить. Я думаю, глава Чеченской Республики погорячился с такими высказываниями», — сказал Шихсаидов изданию «Черновик».

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа в одном из чеченских СМИ вышло интервью с Рамзаном Кадыровым, которое вызвало в Дагестане бурю негодования. В нём политик в частности заявил, что имам Шамиль массово казнил представителей чеченского народа, сжигал сёла, а женщины, дети и старики в годы его теократического правления «умирали от холода и голода».

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