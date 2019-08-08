Рим, , 14:14 — REGNUM

Лидер одной из двух правящих партий Италии, «Движения 5 звезд«, вице-премьер Луиджи Ди Майо, написал на своей странице в Facebook в четверг, 8 августа, что он «устал от дворцовых игр«, которые ведут его коллеги по коалиции в расчете на получение новых министерских должностей.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, вечером в среду лидер второй правящей партии, «Лиги», Маттео Сальвини заявил, что коллеги по коалиции должны отказаться от блокирования инициатив его партии, в противном случае Сальвини намерен инициировать распад коалиции и досрочные выборы.

В четверг Ди Майо и Сальвини отменили все ранее намеченные встречи и должны провести двусторонние переговоры, результатом которых станет либо новое коалиционное соглашение, либо решение о досрочных выборах.

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