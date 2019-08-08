Бишкек, 8 августа 2019, 14:13 — REGNUM
«Мэрия не допустит каких-либо беспорядков, мародерства и дестабилизации обстановки в Бишкеке», — заявила пресс-служба городских властей.
Как именно мэрия намерена бороться с мародерами не сообщается.
«Уважаемые представители бизнеса и предприниматели! Просим вас соблюдать порядок и сохранять спокойствие! Призываем вас резко осудить действия отдельных лиц, пытающихся дестабилизировать обстановку в Бишкеке. Только вместе мы защитим город от деструктивных сил. Мы хотим жить в городе, где мир и стабильность», — говорится в сообщении.