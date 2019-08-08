Вашингтон, , 13:59 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп совершил поездки в штаты Техас и Огайо, где встретился с пострадавшими в инцидентах со стрельбой. Записи об этом опубликованы на странице американского лидера в Тwitter.

Трамп вместе с супругой Меланьей побывал в больницах в городах Эль-Пасо и Дейтоне, посетил раненых и пообщался с медицинским персоналом, родственниками пострадавших и правоохранителями. Он заявил, что в Эль-Пасо провел «невероятный день», и поблагодарил «некоторых из величайших людей на земле», с которыми встретился.

Глава США посетовал на некоторые СМИ, которые, по его словам, распространяли недостоверные сообщения об этих поездках.

По последним данным, в инцидентах со стрельбой в Эль-Пасо и Дейтоне погиб 31 человек.

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