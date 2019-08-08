Москва, 8 августа 2019, 13:52 — REGNUM
Ситуация в Киргизии, где обе стороны — президент республики Алмазбек Атамбаев и экс-президент Сооронбай Жээнбеков — обвиняют друг друга в нарушении конституционного порядка, немного напоминает происходящее в России в октябре 1993 года, заявила корреспонденту ИА REGNUMзаместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.
В российском МИДе уже заявили, что происходящее в Киргизии является внутренним делом этой страны. Киргизия входит в Евразийский экономический союз, из чего следует, что кто бы ни был президентом Киргизии, отношения страны с партнерами по ЕАЭС и, в том числе с Россией, не изменятся к худшему.
Примером может быть фактически революционная смена власти в Армении, также входящей в ЕАЭС, что не привело к ухудшению отношений этой страны с Россией и ЕАЭС в целом.
И хотя такое событие произошло тоже при президенте Атамбаеве, Россия в данном случае вряд ли будет привязываться к личности главы государства и вмешиваться на этом основании во внутренние дела своего партнера по ЕАЭС. Россия — не США, чтобы вмешиваться в выборы или внутриполитические процессы других стран.
Как сообщало ИА REGNUM, нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвиняет экс-президента Алмазбека Атамбаева в грубом нарушении Конституции страны, так как Атамбаев и его сторонники оказали вооруженное сопротивление силовикам.
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