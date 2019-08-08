Москва, , 13:52 — REGNUM

Ситуация в Киргизии, где обе стороны — президент республики Алмазбек Атамбаев и экс-президент Сооронбай Жээнбеков — обвиняют друг друга в нарушении конституционного порядка, немного напоминает происходящее в России в октябре 1993 года, заявила корреспонденту ИА REGNUMзаместитель директора «Информационно-аналитического центра «Альпари» Наталья Мильчакова.

«Только она отличается от российской тем, что здесь речь идет не о противоречиях между разными ветвями власти, а о противоречии между старой и новой политической элитами, причем довольно условном, так как действующий президент Жээнбеков ранее работал в администрации президента Атамбаева и даже был премьер-министром во время президентского срока Атамбаева, правда, всего один год», — напомнила эксперт.

В российском МИДе уже заявили, что происходящее в Киргизии является внутренним делом этой страны. Киргизия входит в Евразийский экономический союз, из чего следует, что кто бы ни был президентом Киргизии, отношения страны с партнерами по ЕАЭС и, в том числе с Россией, не изменятся к худшему.

Примером может быть фактически революционная смена власти в Армении, также входящей в ЕАЭС, что не привело к ухудшению отношений этой страны с Россией и ЕАЭС в целом.

«Во время правления Атамбаева Россия списала долг Киргизии в размере $240 млн. Но, по всей видимости, великодушное «прощение» Россией долга партнеру по Евразийскому Союзу было связано с тем, что Киргизия в 2014 году не без договоренностей с Россией вывела из аэропорта «Манас» американскую военную базу, обслуживающую контингент НАТО в Афганистане», — отметила Мильчакова.

И хотя такое событие произошло тоже при президенте Атамбаеве, Россия в данном случае вряд ли будет привязываться к личности главы государства и вмешиваться на этом основании во внутренние дела своего партнера по ЕАЭС. Россия — не США, чтобы вмешиваться в выборы или внутриполитические процессы других стран.

«Однако и во внешней политике России есть определенная «красная черта» — пока власти какой-либо из соседних пост-советских стран не начали проводить откровенную антироссийскую политику, как Украина после «майдана» 2014 года, происходящие в соседней стране разборки между политиками Россия будет считать внутренним делом этой страны.

Возможно, Атамбаев по-человечески был симпатичен российским властям, но хорошие отношения с партнером по ЕАЭС важнее. Да и во внешней политике президента Жээнбекова каких-либо «отклонений» в сторону США или от общих ценностей ЕАЭС не наблюдается», — высказала своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, нынешний президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков обвиняет экс-президента Алмазбека Атамбаева в грубом нарушении Конституции страны, так как Атамбаев и его сторонники оказали вооруженное сопротивление силовикам.

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