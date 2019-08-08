Санкт-Петербург, , 13:57 — REGNUM

В сентябре 2019 года стоимость разового проезда в метро Петербурга при оплате поездки банковской картой «Мир» составит 35 рублей. Еще меньше — всего 30 рублей — заплатят за поездку владельцы «Единой карты петербуржца» (ЕКП).

Напомним, поездка в петербургском метро по жетону обходится в 45 рублей. Если использовать многократные проездные на основе смарт-карт, стоимость поездки на метро снижается до 36 руб. и ниже, в зависимости от числа поездок в календарном месяце.

Как сообщили 8 августа в Смольном, новая льгота стала возможной по инициативе АО «Национальная система платежных карт» (НСПК) — это АО обслуживает российские карты «Мир» и ЕКП, которые созданы на основе карт «Мир».

"Реализация данного проекта не потребует дополнительных расходов из бюджета Санкт-Петербурга. Разницу между действующим и льготным тарифом по совершенным поездкам будет компенсировать АО «Национальная система платежных карт», — отметили, в свою очередь, в пресс-службе «Петербургского метрополитена».

Снижение платы при использовании карт «Мир» и ЕКП должно стимулировать петербуржцев оплачивать проезд в метро банковскими картами, объяснили в подземке.

При этом в Смольном не исключили возможность введении льгот для держателей карты «Мир» и ЕКП и на проезд в наземном транспорте Петербурга, если на то будет желание НСПК.

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