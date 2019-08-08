Бишкек, , 13:44 — REGNUM

В Киргизии спецназ начал новый штурм резиденции бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева, сообщили 8 августа в штабе бывшего главы государства.

Также сообщается, что сторонники Атамбаева отменили митинг в Бишкеке и направляются к его резиденции в Кой-Таш.

Вместе с тем очевидцы сообщают о взрывах и стрельбе. В настоящее время информации о пострадавших нет.

Как сообщало ИА REGNUM, предпринятая 7 августа попытка задержания Атамбаева провалилась. Его сторонники встали на защиту бывшего президента, в конфликте пострадали около 50 человек, один боец спецназа погиб.

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