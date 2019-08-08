Киев, 8 августа 2019, 13:30 — REGNUM
Украине следует подписать новую долгосрочную программу кредитования от МВФ на общую сумму $5−10 млрд, заявил заместитель председателя Национального банка Украины Дмитрий Сологуб.
Новая программа с МВФ станет, прежде всего, позитивным сигналом для инвесторов и международных партнёров Украины, отметил Сологуб.
Как сообщало ИА REGNUM, ранее заместитель председателя Национального банка заявил, что первый транш новой программы Украина может получить до конца 2019 года. Возможная сумма транша — около $2 млрд. На подобные суммы Украине стоит рассчитывать в будущем.
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