Могадишо, 8 августа 2019, 13:36 — REGNUM
Для финансирования своей деятельности террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «собирает налоги с физических и юридических лиц». Об этом заявил ведущий оппозиционный политик Сомали Абдирахман Варсаме в интервью ВВС Africa.
Гибель мэра Могадишо две недели назад заставила жителей говорить о мафиозной сети при «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает телерадиокомпания.
«У них есть возможность собирать налоги с крупных предприятий и других учреждений страны», — заявил Варсаме.
Он рассказал, что для регистрации бизнеса в стране необходимо заплатить налог напрямую на счет в одном из коммерческих банков Могадишо. За это предприятие получает защиту от атак, сказал политик.
«Также люди индивидуально платят налоги «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил он.
«Они полностью контролируют сбор налогов в стране», — заявил Варсаме.
«Аш-Шабаб"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.