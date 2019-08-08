* запрещённая в России организация

Могадишо, , 13:36 — REGNUM

Для финансирования своей деятельности террористическая группировка «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) «собирает налоги с физических и юридических лиц». Об этом заявил ведущий оппозиционный политик Сомали Абдирахман Варсаме в интервью ВВС Africa.

Гибель мэра Могадишо две недели назад заставила жителей говорить о мафиозной сети при «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), сообщает телерадиокомпания.

«У них есть возможность собирать налоги с крупных предприятий и других учреждений страны», — заявил Варсаме.

Он рассказал, что для регистрации бизнеса в стране необходимо заплатить налог напрямую на счет в одном из коммерческих банков Могадишо. За это предприятие получает защиту от атак, сказал политик.

«Также люди индивидуально платят налоги «Аш-Шабаб» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил он.

«Они полностью контролируют сбор налогов в стране», — заявил Варсаме.

«Аш-Шабаб"* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.